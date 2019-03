Pino Caruso: morto il comico palermitano, aveva 84 anni

Pino Caruso è morto ieri pomeriggio nella sua abitazione di Roma: lo ha confermato la moglie del popolare comico palermitano, sottolineando che nonostante fosse malato da tempo, si è spento serenamente. L'attore aveva 84 anni.

Pino Caruso iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella sua Palermo, nei primi anni '60, con alcuni ruoli drammatici a teatro. Successivamente si trasferisce a Roma e prosegue la sua carriera al celebre Bagaglino. Sarà il suo trampolino di lancio per il varietà televisivo, di cui diventerà uno dei volti più popolari, negli anni '70. Tra gli show televisivi Rai che lo vedono tra i protagonisti, ricordiamo Dove sta Zazà? e Mazzabubù. Il suo impegno in TV continua con Caruso al Cabaret, uno speciale Rai del '77 a lui dedicato e Due come noi, accanto ad Ornella Vanoni.

Gli anni '80 vedono Pino Caruso ospite di diverse trasmissioni televisive, da Domenica In a a Fantastico, e protagonista del film Lei è colpevole, si fidi, approccio satirico al famigerato caso di malagiustizia in cui rimase coinvolto il conduttore Enzo Tortora. Tra le ultime apparizioni sul piccolo schermo, ricordiamo Squadra Antimafia 7.

Oltre al ricco curriculum teatrale e televisivo di Pino Caruso, va ricordato anche quello cinematografico e letterario: l'attore ha partecipato a più di trenta film, tra cui Malizia accanto a Laura Antonelli, ma ha scritto anche dei libri, tra raccolte di poesie, aforismi e storie. Il suo ultimo libro, pubblicato nel 2017 è "Se si scopre che sono onesto, nessuno si fiderà più di me"