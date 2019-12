Pingu in città: la nuova serie stasera su Cartoonito!

Pingu in città: la nuova serie disegnata in 3D arriva da stasera su Cartoonito a partire dalle ore 18:00 per festeggiare l'arrivo del nuovo anno!

Cartoonito si prepara a festeggiare il Capodanno 2019 con una programmazione speciale dedicata a tutta la famiglia, con tanti show in Prima TV assoluta e una selezione dei programmi più amati: oggi arriva Pingu in città, la nuovissima serie con protagonista il pinguino più famoso e simpatico di sempre, in programma tutti i giorni alle ore 18.00.

Conosciuto in tutto il mondo e adorato da grandi e piccini, Pingu approda sul canale con una nuova e divertente serie in grafica 3D che replica alla perfezione la tecnica originale della CLAYMATION (plastilina in stop-motion). Dal piccolo villaggio in cui viveva, Pingu si è trasferito con tutta la famiglia in una grande città dove avrà l'opportunità di conoscere tanti nuovi amici pinguini. Con la sua energia e voglia di fare, Pingu in ogni episodio cercherà di aiutarli nel loro lavoro quotidiano, finendo però per combinare una marea di pasticci!

Fortunatamente, alla fine riuscirà a sistemare le cose e far si che la giornata si concluda nel modo giusto... Famoso e amato in tutto il mondo, la parlata del celebre pinguino è, da sempre, uno degli elementi più riconoscibili dello show.