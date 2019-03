Pif contro Matteo Salvini sulla cittadinanza a Ramy: "Un bimbominkia"

Pif ha condiviso un post in cui critica Matteo Salvini dopo che il ministro ha ironizzato sulla possibile cittadinanza italiana a Ramy, il ragazzino di origine egiziana che per primo ha chiesto aiuto ai carabinieri nel corso dei drammatici eventi avvenuti a bordo dello scuolabus dirottato a Crema, contribuendo a salvare i suoi compagni di scuola.

Matteo Salvini alla richiesta di diventare cittadino italiano da parte di Ramy Shehata, aveva risposto pubblicamente: "Ramy vorrebbe avere lo Ius soli? È una scelta che potrà fare quando verrà eletto parlamentare per il momento la legge sulla cittadinanza va bene così come è. Si può aprire la possibilità di discuterne? Assolutamente no".

Pierfrancesco Diliberto, intervenendo su Facebook, ha quindi scritto: "Abbiamo un ministro dell'interno che fa il bullo con un ragazzino di 13 anni. Definirlo "ministro della mala vita" forse va al di là delle sue capacità. È semplicemente un BIMBOMINKIA". L'attore e regista ha inoltre condiviso un'immagine in cui si riporta il significato del termine, in modo da rendere chiare le motivazioni alla base della sua definizione di Salvini.

Pif è attualmente nelle sale con il film Momenti di trascurabile felicità nel quale interpreta un uomo che muore improvvisamente e si ritrova in Paradiso, dove per motivi tecnici, gli viene concesso di tornare sulla Terra per un'ora e trentadue minuti.