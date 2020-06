Pietro Taricone: Kasia Smutniak e il suo dolce ricordo su Instagram a 10 anni dalla morte

A 10 anni dalla morte di Pietro Taricone la compagna Kasia Smutniak gli dedica un dolce ricordo su Instagram. Il guerriero del primo Grande Fratello morì in un incidente schiantandosi con il paracadute, era il 29 giugno del 2010.

Pietro Taricone in una scena del film Il covo di Teresa

Pietro Taricone e Kasia Smutniak si erano conosciuti sul set del film Radio West. I due hanno avuto una figlia, Sophie che aveva solo sei anni quando Pietro ci lasciò per un errore di calcolo nell'apertura del paracadute durante un lancio nei pressi di Terni. Oggi Kasia ha dedicato al compagno un post dolce e semplice allo stesso tempo: una foto in cui due bambini, fotografati di spalle, guardano la montagna nel Mustang, in Nepal.

Un'immagine di Pietro Taricone

Un post senza parole ma pieno di significato, la scelta della foto non è per nulla casuale, Kasia Smutniak con la Pietro Taricone Onlus ha raccolto i fondi per costruire una scuola nel Mustang in cui oggi studiano 56 bambini. Sotto la foto pubblicata ci sono numerosi commenti commossi da parte degli utenti che non hanno dimenticato Pietro: "eri la sua ancora, la sua isola... è rimasto sempre con te" e ancora: "Lassù siete un po' più vicini!" e "Indimenticabile Pietro".