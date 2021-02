Pietro Genovese: il figlio di Paolo Genovese condannato a 8 anni di carcere

Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, è stato condannato a 8 anni di carcere per l'omicidio di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli durante la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019. Oltre alla condanna del ragazzo di 22 anni, le indagini hanno portato anche a una serie di novità.

Paolo Genovese e suo figlio Pietro Genovese (al centro) sul red carpet di Roma 2017

Un dato sul quale insiste la sentenza che ha portato alla condanna a 8 anni di Pietro Genovese è quello della gara a cui avrebbero dato vita la Renault Koleos guidata dal ragazzo, una Smart nera e una terza auto mai individuata. Secondo il giudice, le due vittime e l'investitore avrebbero avuto il tempo di vedersi le une con l'altro. A detta del giudice, inoltre, è dimostrato che la vettura del figlio di Paolo Genovese superò a destra la Smart nera e le passò davanti, dalla corsia di centro a quella di sinistra.

Nella sentenza di oggi, il gup ha dichiarato Pietro Genovese capace di intendere e di volere. Secondo quanto riportato da Il Giorno: "L'imputato ha investito le due vittime sulle strisce pedonali, nel tratto della terza corsia di sinistra di Corso Francia, dopo che queste avevano iniziato l'attraversamento con il verde pedonale ma si erano fermate per aver notato alla loro sinistra provenire dal precedente semaforo ad alta velocità tre auto impegnate, di fatto, in una gara di sorpassi, che non accennavano a rallentare". Il dettaglio in più, però, riguarda il fatto che Pietro Genovese al momento dell'incidente stesse anche inviando SMS dallo smartphone. L'incidente, quindi, sarebbe avvenuto dopo una serie di sorpassi ad alta velocità mentre il conducente era impegnato ad inviare SMS attraverso il suo telefono.

Paolo Genovese è noto per aver diretto La banda dei babbi natale con Aldo Giovanni e Giacomo, Immaturi, Perfetti sconosciuti e The Place. Recentemente, il regista ha pubblicato anche il suo secondo romanzo edito da Einaudi, Supereroi.