Pietro Coccia: morto il fotografo del cinema italiano

Pietro Coccia, noto fotografo nell'ambito del giornalismo cinematografico, è morto ieri sera nella sua casa di Roma. Scomparso a soli 56 anni, Coccia, che aveva da tempo problemi di salute, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo l'allarme lanciato da amici e parenti alle cui continue telefonate non aveva risposto fin dalla mattina.

Nato a Roma il 19 luglio 1962, per oltre 30 anni è stato l'occhio poetico e sempre vigile che ha fotografato i principali Festival cinematografici per le più famose testate nazionali e internazionali del settore. Collaboratore assiduo di Rai Cinema, è stato spesso il fotografo ufficiale in diverse produzioni. Era stato visto in pubblico l'ultima volta durante la serata dei Nastri d'Argento, sempre accompagnato dalla sua macchina fotografica, dove era stato colto da un leggero malore ma, a detta dei presenti, niente che lasciasse presagire il peggio.

Dopo la maturità classica, Pietro Coccia si era fin da giovanissimo appassionato alla fotografia che, da hobby, era diventata un vero e proprio lavoro subito dopo la laurea in Storia dell'Arte. Professionista instancabile, la notizia della sua morte è stata accolta dai tanti colleghi e professionisti del settore cinematografico con sincero e profondo dispiacere. "Sarà difficile partecipare ora agli eventi o ai festival e non trovare più il nostro grande amico Pietro. Lo voglio ricordare per la sua professionalità, la bontà, la sua grande generosità. È stato un privilegio incontrarlo sempre in tutti gli eventi e in tutto il mondo. Dove c'era il cinema italiano lui c'era. Grazie Pietro!" ha voluto ricordarlo così l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco.