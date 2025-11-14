Piero Chiambretti verso il ritorno a Mediaset: l’indizio social e il nuovo progetto

Un post Instagram di Giorgio Restelli fa pensare a un imminente ritorno di Chiambretti in Mediaset. Per lui sarebbe in arrivo un nuovo progetto: il conduttore ha lasciato il gruppo di Cologno Monzese nel marzo del 2023.

Potrebbe essere imminente il ritorno di Piero Chiambretti a Mediaset, anche se solo per una sera. Nelle scorse ore, infatti, lo storico dirigente dell'azienda di Cologno Monzese Giorgio Restelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae in compagnia del celebre conduttore, accompagnata da una didascalia eloquente: 'Bentornato a Mediaset'.

Un messaggio che ha immediatamente acceso le indiscrezioni. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Chiambretti sarebbe stato scelto dal gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi per realizzare uno speciale dedicato alla città di Torino, un progetto cucito su misura per la sua storia personale e professionale.

Il legame di Chiambretti con Torino

Per il conduttore nato ad Aosta, Torino è molto più di una semplice ambientazione televisiva: è la sua seconda città. Da sempre tifoso del Torino, Piero Chiambretti ha costruito nel capoluogo piemontese una parte importante della sua vita privata e imprenditoriale. È infatti proprietario di una catena di ristoranti tra cui il moderno Casa Italia, inaugurato nel 2025, e lo storico locale Porto di Savona, punto di riferimento della ristorazione torinese.

Laura Pausini ospite del Chiambretti Muzik Show insieme al conduttore

La storia di Chiambretti a Mediaset

Il rapporto tra Piero Chiambretti e Mediaset è lungo e segnato da successi. Il 9 agosto 2008 venne ufficializzato il suo passaggio dal servizio pubblico a Cologno Monzese per condurre un nuovo programma su Italia 1. Da quel progetto sarebbe nato uno dei suoi programmi più iconici: Chiambretti Night - Solo per numeri uno, in onda dal 20 gennaio 2009 ogni martedì, mercoledì e giovedì in seconda serata.

Negli anni successivi Chiambretti ha consolidato la sua presenza sulle reti Mediaset con una serie di format ironici, irriverenti e spesso sperimentali, che hanno contribuito a dare un'identità precisa alla sua figura televisiva. La sua esperienza con il gruppo si è conclusa il 29 marzo 2023, dopo la conduzione del programma La TV dei 100 e uno, dedicato ai racconti e alle performance dei bambini.

Un ritorno che profuma di grande evento

L'indizio social di Restelli, sommato alle indiscrezioni sulle trattative in corso, lascia pensare che Mediaset sia pronta a riaccogliere uno dei suoi volti più originali, iconici e riconoscibili. Lo speciale su Torino potrebbe rappresentare il progetto ideale per sancire il suo rientro, unendo la sua cifra stilistica alla città che da sempre porta nel cuore. Ora non resta che attendere l'eventuale annuncio ufficiale: il Piero nazionale potrebbe essere davvero pronto a tornare a Mediaset, anche solo per una sera.