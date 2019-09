Piero Angela e Darth Vader, l'ingresso al convegno nel segno di Star Wars (VIDEO)

Piero Angela e il suo ingresso in stile Star Wars, con tanto di Darth Vader e Stormtrooper a scortarlo: il Cicap Fest 2019, insomma, ha appena realizzato un sogno nerd, tutto italiano, assai ricorrente.

Il celebre divulgatore scientifico è stato ospite, ieri 14 settembre, al Cicap Fest di Padova, dove ha tenuto un convegno dal titolo "La conquista della Luna e il futuro nello spazio", ma con somma sorpresa di tutti i presenti Piero Angela non è arrivato da solo, bensì accompagnato da un manipolo di soldati imperiali con la caratteristica tuta bianca e da Darh Vader "in persona". Naturalmente sulle note di The Imperial March, il famoso tema musicale di Darth Vader composto nel 1980 da John Williams.

Ecco il video:

La clip è diventata virale nel giro di poche ore, con i tantissimi fan, di Piero Angela e di Guerre Stellari, accorsi a commentare un accadimento più unico che raro con parole addirittura di ringraziamento per chiunque abbia organizzato quella che è la realizzazione di un sogno. E c'è chi non può fare a meno di sottolineare quanto, anche involontariamente, e sempre restando simbolicamente in quella galassia lontana lontana di Star Wars, quel Piero Angela novantenne sostenuto dal suo bastone, sia forse l'immagine più reale mai esistita di un maestro Yoda in carne e ossa.