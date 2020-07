Piccolo grande amore, stasera su La5 il film con Raoul Bova

Piccolo grande amore è il film che va in onda stasera su La5 alle 21:10. La commedia romantica vede Raoul Bova nei panni di un barista innamorato della bella principessa Sofia.

Il principe del Liechtenhaus - un piccolo stato sulla soglia della catastrofe finanziaria - decide di dare in moglie la giovanissima e bella figlia Sofia a Federico, figlio della Regina di Sassonia. Nonostante il ragazzo sia ricchissimo, è anche goffo e un po' tonto e Sofia che è innamorata del campione di tennis Botero, si rifugia in Sardegna, dove si mette a lavorare come barista in un locale sulla Costa Smeralda...

Piccolo grande amore è diretto da Carlo Vanzina che firma la sceneggiatura con Cesare Frugoni ed Enrico Vanzina. Al fianco di Raoul Bova troviamo Barbara Snellenburg, nei panni della ribelle principessa Sofia. Girato prevalentemente in Sardegna ed in parte in Austria, il film ha una versione televisiva più lunga di quella distribuita nelle sale.