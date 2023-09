Piccoli Brividi: c'è anche Slappy nel poster della nuova serie Disney+

La serie tratta dai romanzi di R.L. Stine arriverà in streaming sulla piattaforma in tempo per il prossimo Halloween.

Disney ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di Piccoli Brividi, serie tratta dai romanzi di R.L. Stine che arriverà in streaming su Disney+ in tempo per Halloween, il prossimo 13 ottobre. Tra i personaggi raffigurati nella locandina c'è anche il temibile Slappy.

Il minaccioso pupazzo da ventriloquo ha fatto il suo debutto nel libro La notte del manichino vivente, facendosi conoscere in più libri prima di essere adattato non solo per la serie televisiva originale ma anche per i film di Piccoli Brividi uscito nel 2015.

"Il franchise Piccoli Brividi di R.L. Stine è un fenomeno della cultura pop che occupa un posto speciale nel cuore di persone di tutte le età", ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, a proposito della nuova serie.

"Siamo lieti di portare questa nuova serie spettrale al pubblico di tutto il mondo in grande stile su Disney+ e Hulu, e ci auguriamo che non solo affascini i nuovi spettatori con i suoi brividi e le sue emozioni, ma anche i fan di lunga data nostalgici delle storie che sono un punto fermo della loro generazione".

Piccoli Brividi diventerà una serie live-action prodotta per Disney+

Immergendo gli spettatori in un mondo di mistero e suspense, la nuova serie di Piccoli brividi segue un gruppo di cinque liceali che intraprendono un viaggio oscuro e contorto per indagare sulla tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori.