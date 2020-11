Piacere Maisano, la puntata sui complottisti stasera su TV8

Il quarto episodio di Piacere Maisano è intitolato Nella testa dei complottisti, in onda su TV8 stasera in seconda serata dopo X Factor!

l'appuntamento con la seconda stagione di Piacere Maisano, una produzione originale di EndemolShine Italy, si rinnova con il quarto episodio intitolato "Nella testa dei complottisti", in onda stasera su TV8 in seconda serata dopo X Factor.

Marco Maisano inizia la sua inchiesta dal QAnon, la teoria secondo la quale il Deep State (lo Stato Profondo, inteso come apparato burocratico), colluso con una rete di pedofili, avrebbe tramato contro Donald Trump per imporre un nuovo ordine mondiale. Secondo i più recenti sondaggi, almeno un americano su dieci crede in almeno una teoria del complotto. L'11 settembre? Un attentato voluto dal governo degli Stati Uniti. Lo sbarco sulla Luna? Una farsa, una finzione cinematografica. Il Covid-19? Un virus, creato in laboratorio. Il riscaldamento globale? Una bufala. Le vaccinazioni di massa? Un regalo a "Big Pharma".

Le teorie del complotto sono sempre esistite. Dalla pubblicazione, da parte della polizia zarista del libello antisemita "I sette savi di Sion", per arrivare a oggi, un'epoca di incertezza economica e sociale, cui si è aggiunta anche una pandemia mondiale. In una fase della storia, piena di incognite e contraddizioni, le teorie del complotto nascono, crescono e si diffondono con maggiore facilità anche grazie ai social. Ma perché milioni di persone credono a queste teorie? Marco Maisano cercherà di dare una risposta, interpellando alcuni esperti e divulgatori scientifici. E darà anche parola a coloro che si fanno portavoce di queste teorie del complotto.