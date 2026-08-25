Physical Italia con Elisabetta Canalis e Federica Pellegrini arriva su Netflix: le date degli episodi

Netflix ha svelato le date di uscita e il poster di Physical Italia: da 100 a 1: gli otto episodi arriveranno in quattro appuntamenti, dall'11 settembre al 2 ottobre, quando sarà trasmessa la finale.

Netflix ha svelato il calendario di uscita e il poster ufficiale di Physical Italia: da 100 a 1, la nuova competizione fisica che arriverà sulla piattaforma dall'11 settembre. La serie, composta da 8 episodi, proporrà nuovi appuntamenti ogni venerdì fino alla finale del 2 ottobre.

Physical Italia: da 100 a 1, il calendario degli episodi su Netflix

La distribuzione sarà organizzata in quattro appuntamenti. I primi tre episodi saranno disponibili venerdì 11 settembre, seguiti dagli episodi 4 e 5 il 18 settembre. Il 25 settembre sarà invece la volta degli episodi 6 e 7, mentre la sfida conclusiva arriverà venerdì 2 ottobre con la grande finale.

La prima edizione italiana, prodotta da Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay, è basata su un format originale coreano. Al centro dello show ci saranno 100 concorrenti, provenienti dal mondo dello sport e dell'intrattenimento, chiamati a confrontarsi nell'arena del Lingotto in una serie di prove fisiche estreme.

Jury Chechi

Forza, agilità, resistenza e determinazione saranno gli elementi decisivi per riuscire ad arrivare fino alla fine. Nella suggestiva "Sala dei Busti", infatti, il passato e le medaglie conquistate non saranno sufficienti: a contare sarà la capacità di resistere e continuare a combattere. Alla fine, soltanto un concorrente conquisterà la vittoria.

Physical Italia: da 100 a 1, chi sono i concorrenti più attesi

Tra i 100 sfidanti figurano alcuni nomi particolarmente conosciuti dal pubblico italiano. Nel cast troviamo Mirco Bergamasco, ex rugbista della Nazionale italiana; Tania Cagnotto, plurimedagliata olimpica nei tuffi; Elisabetta Canalis, atleta di kickboxing e volto televisivo; Jury Chechi, il leggendario "signore degli anelli"; Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano; Alvise Rigo, ex rugbista e personaggio televisivo, e Luis Sal, popolare content creator.

Il casting è stato particolarmente articolato: sono stati contattati oltre 1.000 candidati, con 187 provini via Zoom, pari a circa 130 ore di selezione, e 137 finalisti valutati successivamente dal vivo.

I concorrenti scelti hanno un'età compresa tra i 22 e i 60 anni e arrivano da discipline molto diverse tra loro, dal triathlon alla lotta, dal football americano allo skeleton, passando per sport meno conosciuti dal grande pubblico come Hyrox e Calcio Storico Fiorentino.

La regia di Physical Italia: da 100 a 1 è affidata ad Alessio Pollacci. L'appuntamento con la nuova competizione Netflix è quindi fissato per venerdì 11 settembre, quando saranno disponibili i primi tre episodi.