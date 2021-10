Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw nel cast del nuovo film di John Krasinski

Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw reciteranno nel nuovo film diretto da John Krasinski, un progetto di genere fantasy-comedy che verrà prodotto da Paramount.

Il lungometraggio dovrebbe arrivare nei cinema americani il 17 novembre 2023 e le riprese inizieranno nell'estate 2022.

Il film, ancora senza un titolo ufficiale, vedrà John Krasinski impegnato anche come protagonista accanto a Ryan Reynolds.

La trama del progetto non è ancora stata rivelata tuttava sembra che la storia si ispiri al percorso compiuto da un bambino per riscoprire l'immaginazione.

Nessun dettaglio, inoltre, per i personaggi affidati a Phoebe Waller-Bridge e Fiona Shaw, attrice che ha recitato in Killing Eve e ha avuto un piccolo ruolo in Fleabag, serie che ha decretato il successo internazionale della sua collega e amica.

Krasisnki sarà coinvolto anche come produttore del progetto insieme proprio a Reynolds: i due attori si occuperanno del film tramite le loro case di produzione di Sunday Night e Maximum Effort.