Philippe Daverio: l'omaggio della RAI con le vecchie puntate di Passepartout

Philippe Daverio è stato volto ed essenza di Passepartout, il programma RAI che ha avvicinato per anni il suo pubblico al mondo dell'arte, ed è per questo che proprio la RAI ha deciso di rendere omaggio allo storico d'arte con un'antologia di vecchie puntate di quella trasmissione che, per 10 anni, ha ideato e condotto.

Occhiali tondi, stile da dandy e voce roca, Philippe Daverio, morto oggi all'età di 71 anni per un tumore, non ci farà compagnia, ancora in giro per mostre e palazzi storici, con nuove puntate. In compenso però, grazie a Rai Teche, potremo viaggiare ancora idealmente insieme a lui attraverso la scelta antologica di puntate della trasmissione d'arte che, dal 2001 al 2011, è stata un appuntamento irrinunciabile dell'ora di pranzo della domenica.

Nelle vecchie puntate di Passepattout - che sono disponibili su RaiPlay nella sezione "Teche Rai" - Philippe Daverio racconta grandi artisti (da Tiziano a Mantegna, da Rubens a Rembrandt) e importanti movimenti artistici con rigore e ironia, con competenza e leggerezza. Ma, soprattutto, con uno stile originale e unico, tanto da diventare iconico e memorabile anche per i non addetti ai lavori.