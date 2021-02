Philip Seymour Hoffman verrà ricordato con una borsa di studio per aspiranti attori

In onore di Philip Seymour Hoffman verrà assegnata una borsa di studio per gli aspiranti attori che vogliono frequentare la NYU Tisch School of the Arts.

L'iniziativa è stata annunciata dal produttore irlandese James Declan Tobin che sosterrà economicamente il progetto che avrà inizialmente un budget di 50.000 dollari.

Tobin ha dichiarato: "Philip Seymour Hoffman è uno degli attori più grandiosi della nostra generazione. Questa borsa di studio ispirerà gli studenti della Tisch Drama a seguire i suoi incredibili modi sullo schermo e sul palcoscenico, incarnando questi momenti che sono davvero evocativi per quanto riguarda l'esperienza umana e dare ai giovani la possibilità di mantenersi economicamente. Phil era amato dai suoi colleghi e dai suoi fan, e ha espresso spesso la gratitudine e l'amore nei confronti di chi lo circondava. Con questa borsa di studio, spero di far proseguire l'eredità di Phil all'insegna del calore e della generosità creando dei mezzi utili agli studenti di Tisch Drama per raggiungere lo stesso".

Il progetto in onore di Hoffman, che è morto nel 2014, è stato ideato in collaborazione con Marilyn O'Connor, la madre dell'attore, che ha dichiarato: "NYU Tisch School of the Arts è stata la prima scelta di mio figlio per un college dove iniziare la sua carriera come attore. Era entusiasto, si era messo alla prova ed era stimolato dall'ambiente e dai suoi insegnanti. Phil non ha mai dimenticato il tempo trascorso lì e ha potuto costruirsi una memorabile carriera teatrale e cinematografica. Sarebbe felice di far parte della possibilità per qualcun altro di avere le stesse opportunità che aveva avuto lui. Si tratta del nostro modo di dire grazie per averlo sostenuto come studente e per aver continuato a lavorare con lui professionalmente dopo che si è diplomato. Siamo grati che sarà onorato per quello che ha fatto come studente e attore in un modo che sosterrà la prossima generazione".

La borsa di studio verrà assegnata a studenti che hanno bisogno di un sostegno economico tenendo in considerazione i loro meriti accademici e il talento artistico. Rubén Polendo, a capo della Tisch School of the Arts, ha sottolineato: "Philip Seymour Hoffman incarna tutto quello che speriamo di trasmettere ai nostri studenti: versatilità, generosità e un'incredibile capacità di immergersi nella profondità del cuore umano con grazia e talento".