Phil Davis, tra le star di Doctor Who e Vera Drake, si è dimesso dai BAFTA: "Sono una farsa imbarazzante"

Phil Davis, celebre attore comparso in Doctor Who, Vera Drake e Alien 3, ha rassegnato le sue dimissioni dai BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), precisamente dopo la dopo la cerimonia di premiazione di quest'anno, definendo lo show una "farsa imbarazzante". Le parole dell'attore sono apparse sul suo profilo Twitter.

"I premi BAFTA sono stati una farsa imbarazzante", ha scritto Phil Davis. L'attore ha aggiunto: "Un grande peccato che abbiano tagliato i discorsi dei vincitori più meritevoli per lasciare spazio a interviste che non avevano senso. Mi dispiace anche per il povero Richard E. Grant che finge di arrivare su una Batmobile, senza nessuna commemorazione per il lavoro svolto da Bernard Cribbins [celebre per la saga di Doctor Who]. Per questo motivo ho deciso di rassegnare le mie dimissioni".

La cerimonia dei BAFTA di quest'anno ha suscitato altre critiche a causa di alcune esibizioni musicali e dello spazio dato alle interviste con alcune celebrities, segmenti che hanno causato il taglio di più di un discorso di ringraziamento di chi ha conquistato l'ambito riconoscimento, pur avendo vincitori di tutto rispetto. Nonostante le varie polemiche, tuttavia, la serata è stata un successo di ascolti, segnando una media di 2,6 milioni di spettatori con un picco di 3,8 milioni, in aumento del 16,2% rispetto allo scorso anno.