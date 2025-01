Peter Pan's Neverland Nightmare: primo sguardo a una strafatta Campanellino e a Capitan Uncino

Il trailer ufficiale di Peter Pan's Neverland Nightmare aveva rivelato una trama omicida, in cui Peter Pan diventa un rapitore simile a Pennywise che tenta di rapire i bambini e di mandarli sull'Isola che non c'è, con Campanellino che gli fa da spalla.

Non è noto il ruolo che avrà Capitan Uncino nel film. Essendo tradizionalmente una nemesi di Peter Pan, è possibile che il capitano stia dalla parte avversaria, o addirittura dalla parte di Wendy. Tuttavia, il suo aspetto malvagio nelle nuove immagini arrivate in rete sembra suggerire il contrario.

Inoltre, la dinamica tra Campanellino e Peter Pan sembra essere tossica e abusiva, soprattutto per l'abuso di polvere di fata da parte della fatina. Sì, Campanellino è una tossica nel film.

Peter Pan's Neverland Nightmare: primo sguardo a Capitan Uncino

Peter Pan's Neverland Nightmare: un'immagine di Campanellino

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Chambers ha rivelato che l'origine di questa dinamica deriva da uno dei film horror più inquietanti degli scorsi anni, Hounds of Love, in cui una contorta coppia di periferia rapisce una ragazza adolescente per tenerla in cattività.

Peter Pan's Neverland Nightmare: il primo trailer della versione horror di Peter Pan è davvero angosciante

Il regista ha spiegato che c'era "molta manipolazione tra quella coppia" che ha portato nella storia di Peter Pan's Neverland Nightmare. Sembra che Campanellino possa essere spinta da Peter a fare queste cose orribili, rendendola più un partecipante involontario che un cattivo effettivo.

C'è molto di più nella storia contorta di Peter Pan's Neverland Nightmare. Per una fiaba che di solito implica la magia, non ve n'è alcuna nella versione distorta di Scott, che spiega la trasformazione mostruosa ma umana di Capitan Uncino e il motivo per cui Campanellino ha l'aspetto di una vulnerabile donna di mezza età che non ha le ali per volare. Il debutto nelle sale americane è fissato per il 24 febbraio 2025.