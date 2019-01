Peter Jackson annuncia il documentario sui Beatles e sulla creazione di Let It Be

Peter Jackson, dopo l'apprezzato They Shall Not Grow Old, ritornerà alla regia di un documentario dedicato ai Beatles che potrà sfruttare ben 55 ore di materiale video inedito e 140 ore di registrazioni audio risalenti al 1969, anno in cui il gruppo britannico era al lavoro sull'album Let It Be.

Jackson, commentando l'annuncio, ha dichiarato che si tratterà di un'esperienza unica, aggiungendo: "Sono stato sollevato dopo aver scoperto che la realtà è diversa rispetto al mito". Il regista ha infatti fatto riferimento alle voci circolate per molti anni che sostenevano il clima nello studio di registrazione fosse pessimo e questo avesse contribuito in modo determinante allo scioglimento della band.

Peter ha spiegato: "Si tratta semplicemente di un tesoro storico ritrovato. Ci sono certamente dei momenti drammatici, ma non quella discordia a cui spesso si associa da tempo a questo progetto. Guardare John, Paul, George e Ringo lavorare insieme, creando dal nulla delle canzoni che ora sono dei classici, non è semplicemente affascinante, è divertente, edificante ed è sorprendentemente intimo".

La notizia del progetto cinematografico è stata diffusa oggi in occasione del cinquantesimo anniversario dell'ultimo concerto dal vivo dei Beatles, avvenuto a Savile Row, Londra, nella sede dell'etichetta discografica Aplle Corps.

Per ora è ancora presto per sapere la data prevista per la distribuzione del nuovo documentario nelle sale cinematografiche e non resta che attendere ulteriori dettagli e anticipazioni sull'interessante progetto!