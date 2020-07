Peter Falk e il tenente Colombo: stasera su Sky Arte il documentario sull'attore

Peter Falk e il Tenente Colombo è in onda su Sky Arte stasera in prima serata e in streaming su NowTv: un documentario avvincente sulla vita dell'attore.

Peter Falk e il Tenente Colombo va in onda stasera su Sky Arte alle ore 21.15 (ma potete vederlo in streaming su NowTV). Il documentario sul celebre attore, da sempre associato all'iconico personaggio del Tenente Colombo si propone di svelare aspetti inediti su Falk.

Per milioni di spettatori, Peter Falk è Colombo, l'eccentrico, perspicace sostenitore della legge con il suo impermeabile stropicciato, che confonde i potenti nelle loro lussuose ville. Eppur Peter Falk non è solo il poliziotto più popolare al mondo. Nonostante sia stato nominato due volte all'Oscar, la sua insolita carriera rimane ancora un enigma. Chi è veramente Peter Falk? Chi è l'uomo dietro il personaggio? Basato su filmati d'archivio, interviste ed estratti dei suoi film e del programma televisivo, questo film fa luce sulla vita dell'attore, una vita piena di colpi di scena, alti e bassi. Un documentario avvincente che rende omaggio al personaggio immortale di Colombo.

Peter Falk è il Tenente Colombo

Un sigaro, un impermeabile e un caso su cui lavorare: questo era il Tenente Colombo, protagonista di uno dei telefilm più iconici della storia del piccolo schermo. Un uomo apparentemente distratto e trasandato, affezionato al suo cane e alla sua Peugeot del '59. Peter Falk è l'attore che si è indissolubilmente legato al personaggio del poliziotto italo-americano, facendo guadagnare alla serie ben nove Emmy Awards di cui 5 per l'interpretazione di Falk. Colombo ha quasi sempre a che fare con assassini sicuri dei loro alibi, personaggi potenti o famosi che sottovalutano i modi sbadati del Tenente, questo però fino al momento della fatidica frase: "Oh, c'è un'ultima cosa..." che introduce un piccolo dettaglio, una traccia apparentemente insignificante che Colombo trasforma in una prova schiacciante. Tra gli attori che hanno partecipato come guest star, soprattutto nelle vesti di assassini: George Hamilton (Dynasty, Il padrino: parte terza) e Leslie Nielsen (L'aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata), mentre Steven Spielberg ha firmato la regia di Un Giallo da Manuale, il primo episodio della serie (settembre 1971).