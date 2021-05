Peter Del Monte: morto a 77 anni il regista di Piccoli fuochi

Peter Del Monte è morto il 31 maggio 2021 all'età di 77 anni: il regista era noto per aver diretto Piccoli fuochi e per aver avuto una relazione sentimentale con Valeria Golino.

Peter Del Monte è morto a Roma il 31 maggio 2021 all'età di 77 anni. Era noto per aver diretto film quali L'altra donna, Piso pisello, Piccoli fuochi, Giulia e Giulia e per essere stato legato sentimentalmente a Valeria Golino tra il 1985 e il 1987.

Il regista Peter Del Monte sul set del film Nelle tue mani

Ad annunciare la morte di Peter Del Monte sono state la compagna Marina e la figlia Emilia. Il regista viveva da tempo a Santa Marinella e ha diretto il suo ultimo film, Nessuno mi pettina bene come il vento, nel 2014. Statunitense naturalizzato italiano, Del Monte è nato a San Francisco nel 1943 e, nel corso della sua carriera, ha vinto la Menzione speciale della giuria alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1980 grazie a L'altra donna, il suo secondo film.

Piccoli fuochi, diretto nel 1985, gli è valso il Nastro d'Argento nel 1986 per il Miglior soggetto originale. In Compagna di viaggio, diretto nel 1996, Del Monte ha avuto modo di dirigere Michel Piccoli e Asia Argento in un film che narra l'emozionante incontro tra un anziano e smemorato professore e una ragazzina fragile e scontrosa.

Nel 1998, Peter Del Monte ha trasposto su grande schermo La ballata dei lavavetri, adattamento de Il polacco lavatore di vetri, romanzo scritto da Edoardo Albinati e incentrato sull'immigrazione dai Paesi dell'Est. Tra il 1996 e il 1998, Del Monte ha vinto anche il Globo d'oro al Miglior film per Compagna di viaggio e il Premio Sergio Leone al Festival di Annecy per La ballata dei lavavetri.