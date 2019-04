Pesce d'Aprile: ecco i 12 migliori scherzi su Rai Play YoYo!

Il pesce d'aprile è dietro l'angolo e Rai Play Yoyo è pronta a stupire con scherzi memorabili!

Oggi 1° aprile Rai Play Yoyo, la prima App italiana dedicata a tutti i bambini e alle loro famiglie, avrà un'offerta speciale dedicata agli scherzi: quelli del 1 aprile fanno parte della nostra tradizione e sono un'istituzione in tutto il mondo. Rai Play Yoyo e Rai Yoyo hanno quindi pensato a un regalo speciale per il giorno più divertente dell'anno, offrendo una selezione di 12 cartoni animati di Rai Yoyo a tema, pieni di scherzi mitici e clamorosi ai quali ispirarsi per una dose di risate assicurate.

Lo scatenato Dennis e il suo cane Gnasher saranno i protagonisti addirittura di una "guerra degli scherzi", mentre nel _"Piccolo regno di Ben e Holly" è il giorno degli scherzi degli elfi. Per scherzi esilaranti alla mamma, a un amico o magari alla maestra, si potrà prendere spunto anche dal tenero "Giulio Coniglio", dal capriccioso "Topo Tip", dai simpatici "Mini Cuccioli", o perché no, anche da uno scherzo di Carnevale di "Pipì, Pupù e Rosmarina"! Ma ci sono anche "Robin Hood", "Bob Aggiustatutto", i piccoli mostri di "School of Roars" e la famiglia di api di "The Hive" pronti a insegnare qualche burla spiritosa. Oppure saranno quelli di "Calimero" gli scherzi d'aprile meglio riusciti o di "Paf il Cane"? Non resta che guardare i cartoni sulla App per scoprirlo! Rai Play Yoyo è la app semplice, sicura e senza pubblicità, con i più popolari contenuti di Rai Yoyo, il canale per bambini più seguito in Italia.