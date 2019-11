I personaggi Pixar prendono vita nel trailer di Pixar In Real Life, la nuova serie in arrivo il 12 novembre sulla piattaforma streaming Disney+.

Ecco il trailer di Pixar In Real Life, una serie tv in cui i personaggi Pixar più amati dal pubblico prendono letteralmente vita. La serie è in arrivo in contemporanea con il lancio della piattaforma streaming Disney+ il prossimo 12 novembre.

Avete mai pensato di poter incontrare Flash de Gli Incredibili, e vederlo sfrecciare tra gli edifici della città? O di andare all'avventura con il piccolo Russell di UP? O di poter avere accesso alla "sala di controllo" delle emozioni di qualcuno, come in Inside Out? Tutto questo, e molto di più, non sarà più solo frutto della vostra immaginazione, ma potrà divenire realtà nella serie tv Pixar In Real Life, dove i personaggi delle più belle pellicole targate Pixar in versione 3D popoleranno le strade delle città, che si tratti di attori in carne e ossa o creazioni generate grazie alle più moderne tecnologie.

"Dovevate esserci... Meno male che noi eravamo lì. Guardate cosa accade quando i vostri personaggi preferiti fanno il loro ingresso nel mondo reale in Pixar IRL, in streaming solo su Disney+ a partire dal 12 novembre" recita la sinossi ufficiale della serie.

Pixar In Real Life, o Pixar IRL, se preferite, si aggiungerà dunque al già ricco catalogo di Disney+, che in Italia sarà disponibile dal 31 marzo 2020.