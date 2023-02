Perfect Match, su Netflix in streaming da oggi

Perfect Match, il nuovo reality game di Netflix, sbarca in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio a partire da oggi 14 febbraio 2023 con le prime quattro puntate.

Perfect Match riunisce i single più desiderati delle serie unscripted Netflix (L'amore è cieco, L'ultimatum, Too Hot To Handle, La talpa: USA e altre) in un paradiso tropicale dove trovare l'amore. Mentre cercano di costruire solide relazioni, le coppie più compatibili diventano a loro volta guru degli incontri e provano a dividere gli altri concorrenti invitando nuovi single e organizzando nuovi appuntamenti. Riusciranno a creare sinergie travolgenti o finiranno per seminare il caos? In questo gioco di strategia e appuntamenti fuori dagli schemi presentato da Nick Lachey solo una coppia vincerà il titolo di Perfect Match.

Nel cast troviamo Abbey Humphreys (Twentysomethings: Austin), Anne-Sophie Petit-Frere (Selling Tampa), Bartise Bowden (L'amore è cieco 3), Calvin Crooks (The Circle 3), Chase DeMoor (Too Hot To Handle 3), Chloe Veitch (Too Hot to Handle 1, The Circle 2), Colony Reeves (Selling Tampa), Damian Powers (L'amore è cieco 1), Diamond Jack (L'amore è cieco 1), Dom Gabriel (La Talpa), Francesca Farago (Too Hot to Handle 1), Georgia Hassarati (Too Hot to Handle 3), Ines Tazi (The Circle: France), Izzy Fairthorne (Too Hot to Handle 3), Joey Sasso (The Circle 1), Kariselle Snow (Sexy Beasts 1), Lauren "LC" Chamblin (L'amore è cieco 1), Mitchell Eason (The Circle 2), Nick Uhlenhuth (The Circle 3), Savannah Palacio (The Circle 2), Shayne Jansen (L'amore è cieco 2), Will Richardson (La Talpa), Zay Wilson (The Ultimatum).