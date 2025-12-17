Perchè Warner Bros. rifiuterà l'offerta di Paramount da 108 miliardi di dollari?

Secondo fonti legate alla società, Warner ha chiesto ai suoi investitori e azionisti di votare contro l'offerta di acquisizione da parte di Paramount, in pratica riconfermando quella di Netflix

Warner Bros. Discovery ha intenzione di respingere l'offerta pubblica di acquisto ostile di Paramount Skydance Corp. a causa di alcune preoccupazioni relative al finanziamento e ad altri termini, secondo quanto riferito da persone informate sulla questione.

Dopo aver deliberato ed esaminato l'offerta di Paramount, il consiglio di amministrazione di Warner Bros. esorterà gli azionisti a respingere l'offerta pubblica di acquisto, hanno affermato le fonti, che hanno chiesto di rimanere anonime poiché si tratta di informazioni riservate.

Il consiglio di amministrazione continua a ritenere che l'accordo esistente con Netflix, leader nel settore dello streaming, offra un valore, una certezza e condizioni migliori rispetto a quanto proposto da Paramount, hanno affermato.

David Zaslav, il CEO di Warner Bros. Discovery a un evento

Warner, perché rifiutare l'offerta di Paramount?

Uno dei principali punti critici sarebbe stata la preoccupazione di Warner Bros. riguardo al finanziamento proposto da Paramount, guidata da David Ellison. Anche se la decisione non è definitiva, questa potrebbe arrivare già in giornata.

Il capitale è garantito da un trust che gestisce il patrimonio di suo padre, il miliardario Larry Ellison. Trattandosi di un trust revocabile, le attività possono essere prelevate in qualsiasi momento e, se ciò dovesse accadere, la Warner Bros. potrebbe non avere alcun ricorso, hanno affermato le fonti.

Uno dei finanziatori di Paramount ha abbandonato l'accordo ieri. Affinity Partners, guidata dal genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha dichiarato a Bloomberg News che si sarebbe ritirata dalla transazione proposta, citando il coinvolgimento di "due forti concorrenti".

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Le critiche del Presidente Trump sulla questione

Sempre ieri, il presidente Trump ha criticato la Paramount, affermando sui social media di essere stato trattato "molto peggio" dalla divisione CBS dell'azienda da quando la famiglia Ellison ne ha assunto il controllo all'inizio di quest'anno. Gli Ellison non hanno mai nascosto i loro rapporti amichevoli con il presidente.

Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. è inoltre preoccupato per la capacità dell'azienda di condurre gli affari per l'anno o più che potrebbero essere necessari affinché la vendita ottenga l'approvazione delle autorità di regolamentazione. La Paramount non offre all'azienda sufficiente flessibilità per gestire la propria attività o il proprio bilancio, hanno affermato le persone informate.