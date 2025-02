Perchè si è suicidato Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio? Quei lavori a casa diventati "truffa"

Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, si è tolto la vita gettandosi dal settimo piano del palazzo sede della radio, tra via Turati e largo Donegani a Milano. Le telecamere all'interno dell'edificio avrebbero confermato il gesto volontario.

Benedetti, 53 anni, era un professionista molto conosciuto nell'ambiente radiofonico e da quarant'anni lavorava nel settore, dividendosi tra discoteche e stazioni radio. Nelle ultime ore circola l'ipotesi che il motivo sarebbe da ricondurre a presunti problemi economici.

L'indagine della polizia e la teoria del cantiere 'truffa'

Secondo quanto riportano i quotidiani nazionali, in un primo momento era trapelata la notizia di una lettera d'addio, successivamente smentita. La polizia nel frattempo ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio.

Benedetti, secondo le prime informazioni provenienti da amici e colleghi, stava vivendo un periodo particolarmente complicato dal punto di vista economico, a causa di lavori di ristrutturazione di un appartamento da migliaia di euro che si sarebbero successivamente rivelati una truffa. Una ricostruzione che al momento non è stata confermata dagli inquirenti.

La carriera di Alex Benedetti

Originario di Udine, Benedetti iniziò la propria carriera a soli 13 anni al Mr. Charlie di Lignano Sabbiadoro, prima di proseguire in un lungo periodo di gavetta in cui alternò collaborazioni con discoteche a quelle con le radio.

Entrò in Radio Italia nel 1994, lavorando alla classifica house del programma notturno Suburbia con Marco Biondi. Al 2007 risale l'approdo a Virgin Radio, dapprima come programmatore musicale, poi come responsabile della programmazione musicale e dal 2019 come direttore.

Grande appassionato di calcio, cinema, videogiochi e Formula 1, Alex Benedetti è stato ricordato da Luca Viscardi di Rtl con queste parole:" Oggi è uno di quei giorni che non dovrebbero mai cominciare, perché quando arrivano portano con loro le storie che non si vorrebbero mai vivere né ricordare. Ci sono persone che entrano nella tua vita e lasciano un segno indelebile, quelle a cui puoi solo volere bene, incondizionatamente".