Pennywise: The Story of IT, il trailer ufficiale del nuovo documentario

Il nuovo trailer ufficiale di Pennywise: The Story of IT è stato appena diffuso online: il documentario, che arriverà il 26 luglio 2022 su tutte le principali piattaforme streaming, vede anche la partecipazione esclusiva di Tim Curry.

Il canale Youtube di Cinedigm ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Pennywise: The Story of IT, un documentario che sarà disponibile in streaming su Apple e Prime Video a partire dal 26 luglio, relativo al personaggio di Stephen King e alla miniserie televisiva con Tim Curry nei panni del protagonista.

Nel breve filmato sono visibili alcune interviste dei realizzatori della miniserie, tra i quali figura anche Richard Thomas, interprete di Bill Denbrough. Perfino lo stesso Tim Curry, nonostante i suoi problemi di salute, è riuscito a prendere parte alla realizzazione del documentario.

Nel film, che sarà presto rilasciato in alcune sale selezionate statunitensi, saranno presenti anche delle inedite interviste del regista Tommy Lee Wallace e di altri membri del cast e della troupe come Bart Mixon, Seth Green (Buffy l'Ammazzavampiri), Emily Perkins (Ginger Snaps), Tim Reid (Sister, Sister).

Pennywise: The Story of IT, che comprende anche filmati inediti del dietro le quinte della miniserie, è stato realizzato da John Campopiano e Christopher Griffiths (Leviathan: The Story of Hellraiser and Hellbound: Hellraiser II), ed è stato prodotto da Gary Smart, Brady William Gorman e Laurance Gornall.