Penelope Cruz su Raffaella Carrà: "Ho pianto quando è morta"

Durante la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 24 ottobre 2021 Fabio Fazio ha intervistato in collegamento Pedro Almodovar e Penelope Cruz: le due star hanno parlato del loro amore per Raffaella Carrà e del loro nuovo film Madres Parallelas.

Pronto, Raffaella? - un'immagine dello show condotto dalla Carrà

Durante l'intervista la Cruz ha anche raccontato un episodio legato alla regina della televisione italiana: "Sono stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà, mia nonna mi portava al parco a cantare le canzoni di Raffaella."

"Non l'ho mai conosciuta ma mi è successa una cosa molto forte: ho girato un film quest'estate in Italia, con Emanuele Crialese, e in questo film faccio due numeri musicali di Raffaella." Ha continuato l'attrice spagnola. "Il giorno in cui dovevo fare 'Rumore' è arrivato sul set il produttore e ci ha dato la triste notizia della sua morte."

The Queen of Spain: Penélope Cruz in un'immagine

Penelope Cruz ha concluso il suo racconto con le seguenti parole: "Anche senza averla mai conosciuta ho avuto una connessione molto forte con lei perché da giorni provavo Rumore 'insieme' a lei, guardando i suoi video, era molto presente e quando è arrivata la notizia tutti hanno pianto."