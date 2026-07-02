Da Penélope Cruz a Javier Bardem: il nuovo listino Movies Inspired 2026/2027 tra grandi star e autori

Dal biopic Franz ai nuovi film di Rodrigo Sorogoyen e Ildikó Enyedi, passando per l'animazione premiata nei festival e il dittico De Gaulle: ecco tutti i titoli del nuovo listino Movies Inspired in arrivo nelle sale italiane

Per la stagione 2026/2027 Movies Inspired conferma la propria identità di distributore specializzato nel cinema d'autore internazionale, portando nelle sale italiane una selezione di opere presentate nei principali festival e firmate da alcuni dei registi più apprezzati del panorama contemporaneo.

Il nuovo listino alterna drammi, biopic, thriller storici, animazione d'autore e commedie, con particolare attenzione alle produzioni europee. Nomi prestigiosi in cabina di regia - Agnieszka Holland, Rodrigo Sorogoyen, Ildikó Enyedi, Maryam Touzani e Antonin Baudry -, affiancati da star internazionali come Javier Bardem, Léa Seydoux, Tony Leung Chiu-wai, Penélope Cruz e Glenn Close.

Tutti i film del listino Movies Inspired 2026/2027

Il nuovo listino comprende dodici film che arriveranno nelle sale italiane nel corso della stagione.

Franz - biopic diretto da Agnieszka Holland

Silent Friend - nuovo film di Ildikó Enyedi con Tony Leung Chiu-wai e Léa Seydoux

Calle Malaga - dramma di Maryam Touzani presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

La copia perfetta (L'affaire Bojarski) - thriller drammatico diretto da Jean-Paul Salomé

De Gaulle - Parte 1: Resistenza - primo capitolo del dittico storico di Antonin Baudry

De Gaulle - Parte 2: Libertà - conclusione del progetto dedicato al generale francese

L'essere amato (El ser querido) - nuovo film di Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem

La bola negra - diretto da Javier Calvo e Javier Ambrossi con Penélope Cruz e Glenn Close

Operazione Le Faux Soir - dramma storico firmato da Michael R. Roskam

Il corsetto - film d'animazione diretto da Louis Clichy

Diario di una lumaca - pluripremiata animazione di Adam Elliot

L'amore ideale - commedia romantica diretta da Alice Vial

Il sogno americano - commedia di Anthony Marciano

Tra i titoli di maggiore richiamo figura Franz, nuovo biopic diretto da Agnieszka Holland, una delle registe europee più autorevoli degli ultimi decenni. Grande curiosità anche per L'essere amato, che segna il ritorno di Rodrigo Sorogoyen alla regia con Javier Bardem protagonista, e per Silent Friend, nuovo lavoro della regista ungherese Ildikó Enyedi con Tony Leung Chiu-wai e Léa Seydoux.

Sul fronte del cinema storico spicca invece De Gaulle, ambizioso progetto in due parti diretto da Antonin Baudry, mentre il listino dedica ampio spazio anche all'animazione d'autore con Il corsetto e Diario di una lumaca, due produzioni già apprezzate nei festival internazionali.

Completano la proposta drammi come Calle Malaga, La copia perfetta, Operazione Le Faux Soir e La bola negra, insieme alle commedie L'amore ideale e Il sogno americano, che ampliano ulteriormente un catalogo costruito attorno alla qualità autoriale e alla varietà delle proposte.