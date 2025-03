Pedro Pascal, il suo folle ordine ricco di caffeina diventò virale, lui scherza: "Violata la mia privacy"

La star di The Last of Us aveva fatto impazzire i suoi fan con un'ordinazione molto particolare circolata da subito sul web, alla quale l'attore ha risposto divertito.

Ospite dello show tv di Jimmy Kimmel, Pedro Pascal è tornato a parlare della sua famigerata ordinazione di caffè diventata virale un paio di anni fa. Kimmel ha rivangato quel ricordo ottenendo una risposta particolarmente divertita da parte della star.

È un periodo particolarmente ricco di impegni per Pedro Pascal, che tornerà presto nella seconda stagione di The Last of Us al fianco di Bella Ramsey e ha partecipato allo spot Apple diretto da Spike Jonze.

Il video virale di Pedro Pascal e l'ordinazione del caffè

Un paio di anni fa, Pedro Pascal venne fermato da un gruppo di fotografi e fan per degli autografi. In un TikTok poi cancellato, alcuni attenti spettatori erano riusciti a zoomare sull'etichetta del bicchiere da asporto in mano all'attore.

Si trattava di un bicchiere di Starbucks di un maxi caffè freddo con sei dosi di espresso e ghiaccio extra. Un'ordinazione folle:"Non posso nemmeno cominciare a spiegarti quanto sia stato invasivo tutto questo" ha ironizzato Pascal "C'è tutto un contesto dietro il motivo per cui si è arrivati a sei shot di espresso".

Originariamente, secondo Pascal, la sua bevanda conteneva i quattro classici shot previsti da un quad espresso. Tuttavia, con il tempo ha pensato che i bicchieri fossero diventati più grandi e che quattro shot non erano abbastanza:"È un rito mattutino incredibilmente privato che non avrei mai voluto che qualcuno scoprisse" ha scherzato con Kimmel.

I livelli di caffeina consigliati inferiori a quelli di Pedro Pascal

Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, un singolo shot espresso contiene circa 63 mg di caffeina e come indicato dalla Food and Drug Administration, un adulto medio può consumare fino a 400 mg di caffeina al giorno senza avere effetti negativi.

Primo piano di Pedro Pascal nello spot Apple di Spike Jonze

Ecco perché il video dello zoom sulla bevanda di Starbucks è diventata così virale appena è stata documentata nel video con protagonista la star di The Last of Us.