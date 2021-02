Pedro Pascal, un post su Instagram in onore della sorella transessuale: "Il mio cuore"

Pedro Pascal ha pubblicato un post molto affettuoso su Instagram in cui presenta al mondo Lux, sua sorella transessuale che ha posato per Revista Ya.

Attraverso un affettuoso post su Instagram, Pedro Pascal ha presentato al mondo Lux, sua sorella transessuale che ha posato per il magazine cileno Revista Ya, con cui ha parlato anche della sua transizione sessuale.

Come riportato da People, Pedro Pascal ha pubblicato un post su Instagram in cui ha scritto: "Mia sorella, il mio cuore, la nostra Lux".

Nel suo profilo Instagram, Lux ha spiegato di aver iniziato la transizione sessuale a luglio 2020 dopo essersi sottoposta alla terapia ormonale. Al momento, Lux sta studiando recitazione alla Julliard di New York. La futura attrice ha scritto sul suo profilo: "La mia transizione è stata un qualcosa di davvero naturale per ogni membro della mia famiglia. In un certo senso, tutti i miei parenti si aspettavano proprio questo da me. Muovermi nel mondo nei panni di una donna è molto più semplice per me. Spero davvero che tutte le identità non binarie possano avere un posto nel mondo!".

Lux Pascal ha anche descritto suo fratello Pedro come la parte più importante del suo viaggio nel corso della transizione sessuale. La ragazza ha dichiarato: "Pedro è un artista ed è stato come una guida per me. Tra l'altro, è anche stato una delle prime persone che mi hanno offerto gli strumenti migliori per modellare la mia identità".

A proposito della transessualità, Lux Pascal ha dichiarato: "Abbiamo estremamente bisogno di attivisti transessuali che siano intelligenti, preparati e che difendano i nostri diritti dalla transfobia, dal razzismo e dall'omofobia". Pedro Pascal è noto per aver interpretato Triple Frontier, Wonder Woman 1984, Narcos e The Mandalorian.