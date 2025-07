Pedro Pascal getta un liquido misterioso: fan in delirio per le foto virali da Los Angeles

Pedro Pascal è finito al centro dell'attenzione social per una ragione decisamente inaspettata. L'attore cileno, amatissimo per i suoi ruoli in The Last of Us e The Mandalorian, è stato fotografato a Los Angeles mentre versava un liquido marrone da un bicchiere di carta su un'aiuola vicino a una palestra. Una scena apparentemente banale che, nel giro di poche ore, è diventata virale su X, scatenando migliaia di reazioni e teorie online.

Il mistero del bicchiere di carta

Le immagini, scattate all'uscita della palestra, mostrano Pascal vestito con camicia bianca, pantaloni neri, occhiali da sole e auricolari, mentre compie il gesto con assoluta tranquillità. Ma è proprio quell'apparente nonchalance ad aver acceso la fantasia degli utenti, curiosi di sapere cosa contenesse il bicchiere. Caffè freddo? Frullato proteico andato a male? Un drink rovinato da un insetto? Le ipotesi si sono moltiplicate a vista d'occhio.

Le reazioni ironiche dei fan

Su X, l'ironia ha preso il sopravvento. Un utente ha scritto: "Immaginate di essere il barista che ha preparato quel caffè e poi vedere Pedro Pascal versarlo su delle piante". Altri hanno difeso la scelta dell'attore: "Se era caffè nero scadente, ha fatto bene. È imbevibile se non è fatto come si deve", ha commentato qualcuno, condividendo a sua volta l'immagine.

I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal con indosso la tuta da astronauta

Nel frattempo, Pascal sembra ignorare completamente il clamore mediatico e continua a concentrarsi sulla sua carriera. L'attore è infatti atteso sul grande schermo con I Fantastici Quattro - Gli inizi, in uscita il 23 luglio. Diretto da Matt Shakman, il film segna il debutto del gruppo Marvel nel nuovo MCU e vede Pascal nei panni di Reed Richards, alias Mister Fantastic, accanto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach e Julia Garner.

Mentre il web continua a speculare sul misterioso contenuto del bicchiere, Pedro Pascal conferma ancora una volta la sua capacità - consapevole o meno - di catalizzare l'attenzione del pubblico. Che si tratti di un gesto quotidiano o di un nuovo progetto sul set, l'attore riesce sempre a far parlare di sé.