Pedro Almodovar: il suo 'Natale amaro' nel teaser trailer di Amarga Navidad

Criptico e parco di battute il teaser trailer del nuovo film di Pedro Almodovar, Amarga Navidad. Dopo il successo de La stanza accanto, che ha visto il cineasta impegnato a dirigere le star internazionali Tilda Swinton e Julianne Moore, Almodovar fa ritorno nella natia Spagna per dirigere una pellicola più in linea con la sua produzione.

Amarga Navida (titolo internazionale Bitter Christmas) è un "dramma domestico ambientato durante le festività natalizie in cui una storia d'amore inizia a logorarsi quando una donna esausta decide di partire per andare a trovare un'amica per Natale, lasciandosi alle spalle un partner tormentato".

Anticipato da un elegante poster, che vede al centro l'attore Leonardo Sbaraglia, co-protagonista insieme a Victoria Luengo, Milena Smith e Patrick Criado, il film uscirà in Spagna a marzo.

La sinossi ufficiale di Bitter Christmas

Secondo la sinossi ufficiale svelata da ThePlaylist.net, dopo la morte della madre, la direttrice pubblicitaria Elsa si immerge nel lavoro per sopravvivere. Quando un attacco di panico la costringe a prendersi una pausa, decide di andare a Lanzarote con l'amica Patricia, mentre il suo compagno Bonifacio rimane da solo a Madrid. Sull'isola, le loro esperienze rispecchiano la storia di uno sceneggiatore e di un regista, mescolando i confini tra vita e arte nello stile caratteristico di Pedro Almodóvar.

Nel cast di Amarga Navidaad troviamo Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Carmen Machi, Bárbara Lennie, Rossy de Palma, Leonardo Sbaraglia, oltre a Victoria Luengo, Patrick Criado, Quim Gutiérrez e Gloria Muñoz.