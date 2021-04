Pechino Express Francia: un morto e due concorrenti feriti in un incidente d'auto

Tragedia a Pechino Express Francia: un terribile incidente ha causato un morto e due feriti. La persona deceduta è il conducente turco che aveva accettato di dare un passaggio a due dei concorrenti dell'edizione, rimasti feriti nello schianto insieme ai cameramen, che stavano seguendo la vettura.

In Italia Pechino Express è stato rinviato a causa dell'emergenza sanitaria, in Francia invece la produzione ha deciso di registrare una nuova stagione dell'adventure game. Pechino Express è stato girato nell'agosto del 2020 in Turchia e le riprese sono state sconvolte da un grave incidente automobilistico. Nel reality, come sanno bene i fan della trasmissione, le coppie di concorrenti si spostano da una tappa all'altra grazie alla generosità delle persone del posto che accettano di trasportarli con le proprie macchine. Aurore e Jonathan, questa la coppia di concorrenti che si facevano chiamare 'La Couple Du Nord', aveva accettato il passaggio di un anziano signore, un turco di 82 anni. A un certo punto del tragitto, complice anche la strada sconnessa, la macchina è stata investita in pieno da un'altra automobile. Il guidatore è deceduto, mentre Aurore, Jonathan e i cameramen sono rimasti feriti è portati in ospedale per le cure del caso.

La produzione francese ha naturalmente evitato di mandare in onda il violento impatto, la puntata è stata trasmessa e alla fine ai telespettatori è stato mostrato un cartello dove si poteva leggere "Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell'autista del veicolo implicato nell'incidente. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari". Aurore e Jonathan, in seguito alle ferite riportate e allo stato di shock in cui si trovavano, non hanno proseguito l'adventure game.

Appena le condizioni lo consentiranno, Pechino Express riprenderà anche in Italia condotto sempre da Costantino della Gherardesca, nel frattempo l'adventure game ha cambiato casa e verrà trasmesso da Sky Uno in luogo di Rai Due, cambiando anche nome.