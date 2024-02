Pechino Express 2024: quando inizia, chi sono i concorrenti, l'itinerario (VIDEO)

Pechino Express 2024 è pronto alla partenza: nuova edizione inizierà il 7 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. A guidare le coppie quest'anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un "inviato" speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l'iconica coppia degli "Sciacalli"

I concorrenti di Pechino Express 2024

Ecco i concorrenti e le coppie che compongono il cast:

Fabio ed Eleonora Caressa - "I Caressa"

Damiano e Massimiliano Carrara - "I Pasticcieri"

Artem e Antonio Orefice - "I Fratm"

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi - "I Romagnoli"

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio - "I Brillanti"

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini - "I Giganti"

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo - "Le Amiche"

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi - "Italia Argentina"

Adrenalinica, avventurosa e affascinante: la gara lungo la "Rotta del Dragone" si caratterizzerà per un forte spirito di competizione mescolato all'impagabile stupore per la scoperta, in pieno stile "Pechino Express". Si esploreranno, infatti, luoghi geograficamente lontani e si coinvolgeranno popoli culturalmente distanti, e per i viaggiatori in gioco saranno intense e indimenticabili le emozioni per le fortissime interazioni che verranno a crearsi sia all'interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà che questo viaggio porta con sé, perché anche quest'anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

L'itinerario

. L'itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà - in dieci puntate - lungo la "Rotta del Dragone", e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos e fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka.

In questi luoghi gli uomini hanno saputo adattarsi alla giungla selvaggia, le rovine di regni passati sorgono accanto alle città moderne e la spiritualità orientale si intreccia alla natura rigogliosa e incontaminata. Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di "Pechino Express" e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.

Il 29 febbraio alle 20:25 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, ci sarà una preview del viaggio di quest'anno in uno speciale dal titolo Pechino Express - Ufficio visti. Costantino sarà chiamato a verificare che le coppie in gara quest'anno abbiano tutte le credenziali per farlo, e ad aiutarlo ci sarà Fru: le otto coppie di viaggiatori verranno interrogate dai due, si incontreranno e dovranno riconoscere gli indizi che li porteranno a scoprire qualcosa in più sui tre Paesi che li attendono, Vietnam, Laos e Sri Lanka.