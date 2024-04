Pechino Express 2024 arriva in Laos nella quinta puntata, stasera su Sky Uno e NOW

Stasera su Sky Uno e NOW va in onda la quinta tappa di Pechino Express 2024: le coppie ancora in gara faranno il loro ingresso in Laos.

Prosegue senza soste la corsa di Pechino Express 2024, che stasera su Sky Uno alle 21:15, e in contemporanea in streaming solo su NOW, nella quinta puntata, metterà piede per la prima volta nella sua storia in Laos. Dopo le impegnative corse nel Vietnam del Nord, il faticoso viaggio del reality lungo la Rotta del Dragone riparte in questo nuovo e straordinario Paese ricco di spiritualità e natura incontaminata, dove gli insediamenti tribali si alternano a monasteri antichi e città moderne.

Le anticipazioni di giovedì 4 aprile

Dopo la seconda puntata eliminatoria di questa edizione, che la scorsa settimana ha visto Nancy Brilli e Pierluigi Iorio "I Brillanti" abbandonare la gara, quando si arriva quasi a metà della corsa per tutti i contendenti occorre aver ben chiaro il quadro degli avversari, facendo il punto tra rivalità consolidate e nuove alleanze da stringere. Ai nastri di partenza della quinta tappa, la prima nel cuore del Laos, ci sono: Fabio ed Eleonora Caressa a formare la coppia de "I Caressa", poi Damiano e Massimiliano Carrara "I Pasticcieri", Artem e Antonio Orefice "I Fratm", Kristian Ghedina e Francesca Piccinini "I Giganti", Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo "Le Amiche", Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi "Italia Argentina", e Megan Ria e Maddalena Svevi "Le Ballerine".

Si comincerà a scrivere il capitolo laotiano di questa avventura dalla pagoda Phu That a Muang Xai con l'obiettivo di raggiungere il villaggio di Nasiengdy, dove la coppia che firmerà per prima il libro rosso conquisterà direttamente l'immunità e l'accesso alla tappa successiva, mentre chi arriverà secondo otterrà una posizione in classifica. Ad attendere i viaggiatori, anche in questa puntata missioni estenuanti che metteranno a dura prova la tenuta fisica e psicologica delle coppie.

I viaggiatori, come da tradizione provvisti solamente di uno zaino contenente una dotazione minima e di 1 euro al giorno a persona e in valuta locale, ripartiranno poi di corsa in direzione del tappeto rosso a Luang Prabang, antico cuore spirituale del Paese e traguardo di puntata. In questa città senza tempo, Patrimonio dell'Umanità UNESCO, verrà svelato il contenuto della busta nera che decreterà se la prima tappa in Laos è eliminatoria o meno, e di conseguenza segnerà anche il destino dei viaggiatori in gara a Pechino Express.