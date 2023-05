Pechino Express 2023, ultima tappa: stasera la finale in esclusiva su Sky (FOTO)

Stasera decima ed ultima tappa di Pechino Express 2023, zaini in spalla per gli ultimi 172 km: traguardo finale ad Angkor.

Pechino Express 2023 tornerà stasera, 11 maggio, alle ore 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con la decima ed ultima tappa. Le tre coppie rimaste in gara percorreranno gli ultimi 172 km, il traguardo finale e ad Angkor, il sito archeologico più importante della Cambogia.

Pechino Express - La via delle Indie: una scena della finale di stagione

LE COPPIE FINALISTE

ITALO AMERICANI: Joe Bastianich e Andrea Belfiore

MEDITERRANEE: Carolina Stramare e Barbara Prezia

NOVELLI SPOSI: Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Sulla Via delle Indie nove coppie, guidate dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno intrapreso un viaggio estenuante e straordinario, faticosissimo e affascinante, ma ora sono in tre a giocarsi la vittoria finale: Joe Bastianich e Andrea Belfiore "Gli Italo Americani"; Carolina Stramare e Barbara Prezia "Le Mediterranee"; Federica Pellegrini e Matteo Giunta "I Novelli Sposi".

Il loro viaggio era partito dalla sbalorditiva e magica India, aveva attraversato poi la fitta giungla del Borneo Malese fino ad arrivare alla Cambogia, la terra dei Khmer. Oggi, eliminazione dopo eliminazione e missione dopo missione, mancano gli ultimi 172 chilometri da percorrere per questa ultima tappa: partenza dalla città di Battambang, passando per il traguardo intermedio di Siem Reap e poi, di corsa, fino al gran finale tra le meraviglie di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico, dove scopriremo finalmente quale delle tre coppie si aggiudicherà la vittoria di questa edizione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia.

A contendersi il titolo di campioni di questa edizione ci sono: gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, determinati e assai competitivi per tutto il viaggio, vincitori di tre tappe e comunque sempre nelle primissime posizioni, che si sono lasciati trasportare dalla meraviglia per gli incontri fatti durante il percorso e per i posti visitati; le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, sorpresa di questa edizione, che partivano da "outsider" e poi hanno dimostrato di saper dare filo da torcere a tutti gli altri, sempre affiatatissime nonostante le difficoltà incontrate puntata dopo puntata e le rivalità con altre coppie; e i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, a Pechino Express per la loro "luna di miele", che hanno mostrato dal primo metro della corsa tutta la loro voglia di vincere, conquistando tre tappe e non perdendo mai la concentrazione nonostante gli alti e i bassi della loro esperienza.

Per quest'ultima coppia, però, la possibilità di partire per l'ultima tappa dipende esclusivamente dalle decisioni dello staff medico: Federica, infatti, nel corso della seminale si è infortunata a una caviglia ed è arrivata al traguardo zoppicando in maniera vistosa, e dunque ai nastri di partenza di Battambang comunicherà alle altre coppie se potrà essere della partita anche in questa finale.

L'appuntamento con l'imperdibile ultima puntata di Pechino Express è per stasera, giovedì 11 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. La coppia ad arrivare per prima al traguardo di Angkor si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere a un ente benefico che opera nei Paesi visitati in questa edizione. Quale sarà la coppia vincitrice di questa edizione di Pechino Express?