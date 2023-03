Pechino Express 2023, terza puntata: ecco cosa è successo (VIDEO e FOTO)

Ieri su Sky e in streaming su Now abbiamo visto la terza tappa di Pechino Express 2023, ecco il il racconto della puntata attraverso i video e le foto

Giovedì 23 marzo è andata in onda la terza puntata di Pechino Express 2023, l'adventure game trasmesso da Sky e disponibile in streaming su Now. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio sono i conduttori di quest'edizione. La terza tappa di 438 km ha visto i viaggiatori spostarsi da Hampi a Mysore. Alla fine i due conduttori hanno aperto la busta nera per svelare il verdetto e la coppia eliminata.

Pechino Express - La via delle Indie: una scena della terza parte

Il sorprendente viaggio di Pechino Express lungo La via delle Indie è entrato ormai nel vivo, come sempre tra faticosissimi autostop e itinerari spettacolari per una immersione completa tra storia e spiritualità. Ieri, nella terza puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie in gara, guidate da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno percorso 438 chilometri, da Hampi, perla del Karnataka, fino alle Chamundi Hill di Mysore, traguardo finale della puntata. E qui si è consumato un colpo di scena finale, con una eliminazione che ha sorpreso tutte le coppie: le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi), vincitrici di puntata, hanno deciso di eliminare la coppia degli Istruiti formata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero salvando gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi.

La città di Hampi, uno dei luoghi più ricchi di storia dell'India con i suoi magnifici templi, ha dato ufficialmente il via alla terza tappa di Pechino Express che, anche questa volta, ha messo a dura prova più di un viaggiatore. Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, vincitrici della seconda tappa, hanno dovuto scegliere quali coppie penalizzare in questa nuova avventura, decidendo di svantaggiare la coppia degli Avvocati e dei Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, che sono dovute partire dopo le altre. Zaini in spalla, tutti i viaggiatori sono partiti in direzione del Tempio di Hanuman, luogo sacro dove le coppie hanno affrontato la prima missione.

Pechino Express - La via delle Indie: una scena della terza parte

Il primo passaggio è diventato subito un'occasione per una gara di velocità tra i tuk-tuk, il mezzo più utilizzato nel territorio di Hampi: gli autisti si sono dimostrati molto generosi, permettendo ai viaggiatori di raggiungere il Tempio di Hanuman, una delle divinità più amate dal popolo induista, che le coppie per la loro prima missione hanno dovuto omaggiare con cocchi e fiori profumati. Per farlo, i viaggiatori hanno dovuto recuperare le offerte risalendo il fiume a colpi di remo su delle antiche imbarcazioni indiane utilizzate per il trasporto di merci e bestiame. I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta e gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono state le prime coppie a riuscire a ritirare l'offerta per Hanuman, mentre diverse altre coppie - in primis gli Istruiti - hanno riscontrato non poche difficoltà nell'uso dei remi.

Tra passaggi di fortuna e tentativi spesso disperati alla ricerca di un alloggio per la notte, i viaggiatori sono riusciti a dormire nei dintorni di Hospet: particolarmente fortunati Italo Americani e Novelli Sposi, che sono riusciti a farsi pagare una stanza di hotel.

La gara è ripartita alla volta del Forte di Chitradurga dove le prime quattro coppie a firmare il Libro Rosso si sono sfidate nella Prova Immunità, basata su una partita di "Kabaddi", uno degli sport indiani più praticati: primi ad arrivare Pellegrini e Giunta, seguiti da Bastianich e Belfiore; sul podio anche Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta, quarto posto e qualificazione per la Prova anche per Stramare e Prezia.

Pechino Express - La via delle Indie: una scena della terza parte

I migliori della prova sono stati proprio I Novelli Sposi, che hanno potuto così assegnare un malus alle Mediterranee - obbligate a percorrere un tratto di itinerario utilizzando delle a dir poco fastidiose calzature ayurvediche - prima di godersi il proprio premio per la vittoria, dei trattamenti ayurvedici e una lezione di cucina indiana.

Dopo una notte trascorsa tra le abitazioni del luogo, i viaggiatori si sono mossi in direzione del Gokulam Park di Mysore, dove le coppie si sono dovute misurare con l'antica disciplina dell'Ashtanga Yoga in un centro rinomato in tutto il mondo. Dopo aver completato la missione yoga, alle coppie non è restato che correre verso l'attesissimo tappeto rosso alle Chamundi Hill di Mysore, il punto più alto della città, raggiungibile attraverso un percorso pedonale composto da ben mille faticosissimi gradini.

Pechino Express - La via delle Indie: una scena della terza parte

Una volta conquistata, con grande fatica, la vetta della città, tra templi e palazzi coloniali, Costantino ed Enzo hanno letto la classifica finale della terza tappa di Pechino Express: le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) sono state le vincitrici di puntata; a seguire gli Italo Americani, quindi Mamma e Figlio, Mediterranee e Siculi. Ballottaggio finale tra Istruiti e Avvocati, e la scelta di chi eliminare spettava proprio alle vincitrici di tappa Giorgia e Federica: a sorpresa le due Attiviste hanno indicato Maria Rosa e Andrea, per i quali la busta ha rivelato il verdetto di una puntata eliminatoria.

Pechino Express - La via delle Indie: una scena della terza parte

