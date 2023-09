Pechino Express 2023 da stasera su TV8 per la prima volta in chiaro: coppie, tappe e anticipazioni

Stasera su TV8 alle 21:30 prende il via, per la prima volta in chiaro, l'avventura di Pechino Express 2023, la via delle Indie: ecco le coppie in gara, le tappe e le anticipazioni dell'edizione.

Pechino Express 2023 sbarca per la prima volta in chiaro da stasera su TV8 alle 21:30, dove farà compagnia al pubblico per 10 settimane, sempre di martedì sera. Alla conduzione l'inedita coppia, formata da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, che guiderà i concorrenti in un'avventura affascinante e appassionante.

Le coppie

Ad animare la gara di Pechino Express 2023 saranno 18 concorrenti famosi (chi più chi meno) divisi in 9 coppie:

Le attiviste - Giorgia Soleri e Federippi

Gli avvocati - Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Gli italo-americani - Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Gli ipocondriaci - Dario e Caterina Vergassola

Mamma e figlio - Martina Colombari e Achille Costacurta

I novelli sposi - Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Le mediterranee - Carolina Stramare e Barbara Prezia

I siculi - Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Gli istruiti - Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Le tappe

L'itinerario si svilupperà lungo "La via delle Indie". La partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell'India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo. Quindi di corsa verso il Borneo malese e, infine, in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico.

Ecco tutte le tappe in dettaglio:

Mumbai/ Wai/ Satara (India) - prima puntata

Kolhapur/ Badami/ Hampi (India) - seconda puntata

Hampi/ Chitradurga/ Mysore (India) - terza puntata

Mysore/ Thrissur/ Kumarakom (India) - quarta puntata

Kampung Giam/ Lubok Antu/ Sibu (Malaysia) - quinta puntata

Sibu/ Mukah/ Miri (Malaysia) - sesta puntata

Awat Awat/ Mari Mari Cultural Village/ Kota Kinabalu (Malaysia) - settima puntata

Phnom Penh/ Phuom Suos Ney/ Oudong (Cambogia) - ottava puntata

Oudong/ Kampong Loung/ Battambang (Cambogia) - nona puntata

Battambang/ Siem Reap/ Angkor (Cambogia) - finale

Adrenalinica, carica di emozioni e appassionante, lungo la "Via delle Indie" la gara si svilupperà con un forte spirito di competizione tra le coppie in gara ma anche, in pieno stile "Pechino Express", con l'enorme e impagabile stupore per la scoperta, con la gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione) e con interazioni fortissime tra esseri umani lontani tra loro per cultura e abitudini ma capaci di collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme.

Negli oltre 8mila km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fare la differenza, la resistenza fisica e psicologica, l'abilità e l'intraprendenza, lo spirito di adattamento e anche quello di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere un'avventura che permetterà loro di scoprire e talvolta ad affrontare abitudini, tradizioni, cibi e usanze locali, superando prove che chilometro dopo chilometro li condurranno fino al traguardo con la bandiera di "Pechino Express", tappa dopo tappa verso la finalissima.