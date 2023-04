Pechino Express 2023, prima tappa in Cambogia, ecco cosa succederà stasera 27 aprile

Pechino Express 2023 tornerà stasera, 27 aprile, alle ore 21:15, in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con l'ottava tappa. Le coppie arrivano in Cambogia, terzo e ultimo paese del viaggio, 386 km da Phnom Penh a Oudong. Chi riuscirà a conquistare un posto nella semifinale dell'adventure game, condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio?

LE CINQUE COPPIE ANCORA IN GARA

LE ATTIVISTE Giorgia Soleri e Federica Fabrizio "Federippi"

GLI ITALO AMERICANI Joe Bastianich e Andrea Belfiore

I NOVELLI SPOSI Federica Pellegrini e Matteo Giunta

LE MEDITERRANEE Carolina Stramare e Barbara Prezia

I SICULI Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Si aprono le porte della Cambogia: nell'ottava puntata di Pechino Express, le coppie rimaste in gara andranno alla scoperta del terzo e ultimo Paese di questo avventuroso ed estenuante viaggio lungo la Via delle Indie.

Pechino Express - La via delle Indie: un'immagine della parte 8 con l'arrivo in Cambogia

Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti percorreranno 386 km da Phnom Penh a Oudong, dalla nuova alla vecchia capitale.

Pechino Express - La via delle Indie: un momento della parte 8 con l'arrivo in Cambogia

Nell'ottava tappa dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia le cinque coppie ancora in gioco (Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi "Le Attiviste"; Joe Bastianich e Andrea Belfiore "Gli Italo Americani"; Federica Pellegrini e Matteo Giunta "I Novelli Sposi"; Carolina Stramare e Barbara Prezia "Le Mediterranee"; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo "I Siculi") partiranno tra il traffico e gli affollati mercati della capitale Phnom Penh per scendere giù fino al mare e affrontare una "pungente" prova nel centro costiero di Kep.

Pechino Express - La via delle Indie: un'immagine della parte 8 con l'arrivo in Cambogia

L'itinerario poi proseguirà verso nord, fino a Kampong Speu, dove i viaggiatori dovranno sottoporsi all'insindacabile giudizio di Enzo Miccio che si calerà nei panni di fashion guru durante una missione molto "stilosa", prima di affrettarsi a firmare il Libro Rosso a Phuom Suo per poter partecipare a una divertente Prova Vantaggio. Ora che il numero delle coppie in gara si è notevolmente ridotto, guadagnare un posto nella classifica finale è sempre più importante.

Pechino Express - La via delle Indie: una foto della parte 8 con l'arrivo in Cambogia

Nella puntata di stasera verrà messa a dura prova anche la resistenza fisica dei concorrenti, che poi dovranno correre ancora verso il Tappeto Rosso a Oudong, anticamente capitale della Cambogia.

Pechino Express - La via delle Indie: una sequenza della parte 8 con l'arrivo in Cambogia

Qui le coppie scopriranno la classifica conclusiva: chi vincerà contribuirà al montepremi finale interamente devoluto a sostegno di una ONG locale, mentre le ultime due coppie andranno al ballottaggio e quella indicata per l'eliminazione si affiderà al contenuto della Busta nera per conoscere il proprio destino. Chi riuscirà a conquistare un posto nella semifinale di Pechino Express?