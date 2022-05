Pechino Express 2022, anticipazioni della penultima tappa, stasera su Sky Uno e NOW

Stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW, torna Pechino Express 2022 con la nona e penultima tappa del viaggio: ecco le anticipazioni.

Nona e penultima tappa, la prima negli Emirati Arabi, per le quattro coppie rimaste in gara a Pechino Express 2022. È il momento dell'ultimo Paese di questa lunga e affascinante avventura: per i viaggiatori, nella puntata in onda stasera su Sky Uno e in streaming su NOW, il tragitto da compiere sarà lungo 493 km, con l'obiettivo di raggiungere l'accesso alla Finalissima di Dubai.

Servirà mettere in gioco tutta la determinazione, dimenticando la fatica e mantenendo la curiosità e la meraviglia che scaturiscono da quei luoghi incantevoli: Victoria Cabello e Paride Vitale "I Pazzeschi", Fru e Aurora Leone "Gli Sciacalli", Nikita Pelizon e Helena Prestes "Italia-Brasile" e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni "Mamma e Figlia" daranno il massimo per contendersi l'ambito posto alla tappa finale. A pochi chilometri dalla meta, i concorrenti vedono avvicinarsi il traguardo e la competizione diventa sempre più agguerrita lungo il viaggio di Pechino Express, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia.

Partiti tra canti tradizionali da Ras Al Khaimah, i concorrenti giungeranno ad Abu Dhabi dopo aver affrontato una prova mozzafiato a Jebel Jais, la montagna più alta degli Emirati Arabi, e una di intensa fatica al villaggio fantasma di Al Madam, abbandonato dai propri abitanti e oramai ricoperto di sabbia. Poi ancora le 147mila palme e gli affascinanti dromedari di Al Ain Oasis, un'avventurosa visita al National Park vicino all'Eastern Mangroves Promenade nella Capitale e un'esilarante partita di calcio sulla spiaggia di Abu Dhabi, dove ad attenderli ci sarà la nona e penultima meta di questa edizione.

Come sempre saranno molteplici le occasioni per scoprire e godere dei meravigliosi paesaggi che questi territori regalano, per fare conoscenza delle popolazioni locali e delle loro usanze, per assaporare le delizie della gastronomia tradizionale. Il tutto seguendo la vigile guida e i consigli di Costantino Della Gherardesca, tornato al timone, e di Enzo Miccio, entrambi pronti a sostenere i concorrenti e a spronarli a dare il massimo.

Una volta giunti a destinazione sarà l'immancabile busta nera, custodita per l'intera tappa da "Italia-Brasile", le vincitrici della scorsa puntata, a decretare l'eliminazione o meno di una delle due ultime coppie arrivate. Chi volerà in Finale e proseguirà così il percorso negli Emirati Arabi verso Dubai, l'ultima meta di questa stagione? La coppia che arriverà per prima, come sempre, contribuirà al montepremi finale, che verrà interamente devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati nel corso di questa edizione. La strada da compiere sulla Rotta dei Sultani di Pechino Express sorriderà solamente a chi saprà viaggiare e destreggiarsi tra le prove più ardue di questa affascinante avventura: ora che il traguardo è vicinissimo, la voglia di saltare su quel tappeto rosso è tantissima