Pechino Express 2020, stasera su Rai2 la seconda tappa: anticipazioni

Torna stasera su Rai2 alle 21.20, con la seconda tappa del viaggio, Pechino Express 2020, l'adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca. L'esordio della scorsa settimana ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico sia in fatto di ascolti sia in fatti di interazioni social.

Cosa vedremo stasera nella seconda puntata

E' ancora la Thailandia la protagonista del secondo appuntamento dell'adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, guidato da un sempre più crudele Costantino della Gherardesca. Dopo la prima faticosissima tappa, che ha visto l'eliminazione di Padre e Figlia alias Marco Berry e Ludovica Marchisio, i viaggiatori si preparano a ripartire da Surat Thani importante porto della costa orientale della Thailandia e porta d'ingresso di alcune tra le più famose isole del golfo, per raggiungere dopo 486 km Hua Hin, località che attira i visitatori sia per le sue spiagge sia per la sua meravigliosa atmosfera, passando per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista noto per le scimmie selvatiche che dimorano sulle sue scale.

Le coppie rimaste in gara

Dopo l'eliminazione della coppia Padre e Figlia (Marco - alias Marco Berry - e Ludovica Marchisio), le coppie ancora in gara sono nove:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)

le Figlie d'Arte (Asia Argento e Vera Gemma)

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo)

gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins)

Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

i Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa)

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente sarà in onda stasera su Rai2 alle 21:20. Il reality è anche sul web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), in streaming sarà possibile vedere la puntata su Raiplay. Contenuti extra video e foto sono presenti anche sul canale YouTube di Raiplay.