Pechino Express 2020: lo spoiler involontario ha svelato chi vincerà?

Pechino Express 2020 si avvia alla conclusione e a decretare chi vincerà ma uno spoiler involontario potrebbe aver già svelato l'identità della coppia che occuperà il primo posto del podio.

Come di consueto, al termine della scorsa puntata, semifinale dell'edizione e tappa d'approdo in Corea del Sud, è andato in onda il promo dell'appuntamento successivo, finale di Pechino Express 2020. Le stagioni dell'Oriente. Molti spettatori hanno notato che, nell'esatto momento in cui Costantino della Gherardesca annuncia la coppia vincitrice (che naturalmente non compare con lui nell'inquadratura), usa l'espressione "siete i vincitori dell'ottava edizione di Pechino Express". La deduzione sorge spontanea: se tra le tre coppie rimaste in gara, due - quella delle Collegiali e delle Top - sono formate esclusivamente da donne, il termine "vincitori" non può che riferirsi ai Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi.

Possibile che la produzione si sia lasciata sfuggire un simile spoiler compiendo una tale leggerezza? In realtà c'è anche un'altra possibilità: sappiamo ormai che le coppie finaliste, quando giungono al traguardo, non conoscono la propria posizione in classifica. É verosimile che la scena della proclamazione sia stata girata, in Corea del Sud, per tutte e tre le coppie finaliste, e che ad essere mandata in onda nel promo sia stata la clip volutamente sbagliata. Nonostante anche questo di per sè sarebbe uno spoiler, perchè di fatto ci dice che a vincere non sarebbero i Wedding Planner, tuttavia lascia almeno il dubbio sulle altre 4 concorrenti in gara.

Dubbi che potremo fugare solo martedì 14 aprile, quando andrà in onda in prima serata su Rai2 la finalissima di Pechino Express 2020.