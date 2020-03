Pechino Express 2020: settima tappa stasera su Rai2: anticipazioni

Pechino Express 2020 torna stasera su Rai2 alle 21.20, con la settima tappa dell'adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca.

Cosa vedremo stasera

La protagonista della settima puntata di Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente sarà ancora la Cina. E' infatti il paese del Dragone - dove il programma è stato registrato lo scorso autunno - la cornice del viaggio in questa edizione dell'adventure game. Come consuetudine Costantino Della Gherardesca introdurrà la nuova tappa: questa volta saranno 384 i chilometri che i viaggiatori dovranno percorrere per arrivare alla meta. Si partirà da Xijiangyuan, nella regione dello Guangxi, una provincia autonoma fatta di piccoli villaggi di pescatori e agricoltori in cui il tempo sembra essersi fermato, per raggiungere Wuzhou. La sosta intermedia sarà a Yangshouo, dove due squadre si sfideranno nella Prova Vantaggio.

L'obiettivo per tutti sarà quello di arrivare in Corea del Sud. Per farlo sarà importante mantenere la concentrazione e la grinta per affrontare le varie missioni, ottenere un passaggio e un alloggio per la notte, ma soprattutto per arrivare tra i primi e non rischiare l'eliminazione.

Le coppie rimaste in gara

La scorsa puntata è stata eliminatoria e a soccombere sono stati i Sopravvissuti, di conseguenza le coppie ancora in gara sono 5:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente sarà in onda stasera su Rai2 alle 21:20. Il reality è anche sul web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), in streaming sarà possibile vedere la puntata su Raiplay. Contenuti extra video e foto sono presenti anche sul canale YouTube di Raiplay.