Pechino Express 2020, sesta tappa stasera su Rai2: anticipazioni

Pechino Express 2020 torna stasera su Rai2 alle 21.20, con la sesta tappa dell'adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, condotto ancora una volta da Costantino della Gherardesca.

Cosa vedremo stasera

In questa puntata di Pechino Express - Le stagioni dell'Oriente i concorrenti percorreranno 456 km: partiranno da Kaili, luogo perfetto per assistere allo spettacolo di canti e danze tradizionali e arriveranno a Longsheng. A metà strada, nel villaggio di Baisha, nello Yunnan, si svolgerà la Prova Vantaggio. Sotto lo sguardo attento di Costantino Della Gherardesca si sfideranno tutte le coppie. I paesaggi naturali sono bellissimi, ma i viaggiatori di Pechino Express non avranno molto tempo per godere delle bellezze del luogo: per loro infatti la corsa prosegue veloce ritmata da nuove gare e missioni. Gentilezza, spirito di adattamento ed empatia saranno, come di consueto, le sole armi vincenti per ottenere un passaggio e un alloggio per la notte. L'obiettivo per tutti sarà arrivare primi al traguardo di puntata dove Costantino della Gherardesca li aspetterà per condividere con loro la classifica della tappa e scoprire se e chi sarà costretto ad abbandonare l'avventura.

Le coppie rimaste in gara

La scorsa puntata non è stata eliminatoria, di conseguenza le coppie ancora in gara sono 6:

le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)

i Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio)

i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

le Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente sarà in onda stasera su Rai2 alle 21:20. Il reality è anche sul web: sarà possibile commentare e trovare video inediti sulle pagine social ufficiali di Pechino Express e di Rai2 (Instagram, Facebook e Twitter), in streaming sarà possibile vedere la puntata su Raiplay. Contenuti extra video e foto sono presenti anche sul canale YouTube di Raiplay.