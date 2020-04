Pechino Express 2020, penultima tappa stasera su Rai2: le coppie in Corea del Sud

Pechino Express 2020 torna stasera su Rai2 alle 21.20, con la penultima tappa dell'adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Costantino della Gherardesca.

Cosa vedremo stasera

I viaggiatori di Pechino Express. Le stagioni dell'Oriente arrivano alla meta finale in Corea del Sud, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno. Sono 4 coppie a sfidarsi per raggiungere il podio dell'adventure game, prodotto da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi). A fare da cornice alle ultime faticosissime sfide i paesaggi e il freddo inverno sudcoreano.

Sono 352 i chilometri da affrontare in questa nona e penultima tappa, si parte da Busan, per arrivare a Taekwondowon, dopo una sosta a Namwon. Lungo il percorso, la popolazione locale "affiancherà" i viaggiatori di Pechino Express, supportandoli nelle frenetiche prove di abilità e adrenaliniche missioni, offrendo un pasto caldo, ospitandoli per la notte e dando loro un passaggio per raggiungere la propria meta.