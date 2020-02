Pechino Express 2020, Asia Argento lascia il gioco in lacrime (Video)

Asia Argento costretta a lasciare Pechino Express 2020. La viaggiatrice ha dovuto abbandonare il gioco dopo essersi rotta il ginocchio durante una prova in Thailandia.

Asia Argento dopo solo due puntate è costretta a lasciare Pechino Express. I concorrenti dell'adventure game sono ancora in Thailandia quando Asia scivola durante una prova. Alla fine della puntata, dopo aver radunato i concorrenti, Costantino Della Gherardesca le ha chiesto come stava ed Asia ha detto "Mi sono rotta il ginocchio", gettando nello sconforto gli altri viaggiatori. A quel punto il conduttore ha ufficializzato l'addio della concorrente "Asia purtroppo deve abbandonare il gioco". Subito dopo la Argento è scoppiata in lacrime "Mi dispiace tantissimo. A parte il dolore fisico mostruoso, il più grande dolore è andarmene, mi fa più male del ginocchio andare via. Ma c'est la vie". Costantino l'ha saluta dicendole "Sei stata una viaggiatrice forte, coraggiosa ma soprattutto molto simpatica".

A Pechino Express 2020 Asia era in coppia con Vera Gemma. L'incidente è avvenuto durante la raccolta di alcuni frutti thailandesi. Una caduta banale, ma l'attrice ha sbattuto violentemente contro la struttura in ferro del carretto che doveva servire per trasportare i frutti raccolti. Il dolore non ha fermato Asia che ha terminato la prova. Più tardi la produzione l'ha trasportata in ospedale dove le è stata diagnosticata la rottura del ginocchio.