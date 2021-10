Peacemaker, primo teaser trailer per la serie DC con John Cena diretta da James Gunn

La pace non è mai stata così sanguinaria. Peacemaker sta tornando, e ad avvisarci ci pensa il primo teaser trailer della serie con protagonista John Cena, che debutterà il 13 gennaio 2022 su HBO Max, mostrato in occasione del DC FanDome. Cosa avrà in serbo per noi James Gunn?

Durante l'evento il cast e il filmmaker hanno risposto con la prevista ironia alle domande dei fan e Cena non ha voluto rivelare se il suo personaggio maturerà e cambierà il suo atteggiamento nel corso della storia.

Il teaser condiviso online mostra il protagonista in ospedale che cerca di convincere dell'esistenza di un supereroe chiamato Peacemaker, dei momenti con Vigilante, oltre a introdurre i personaggi coinvolti nella storia, e l'aquila che accompagna ovunque il protagonista mentre lo abbraccia.

Quando venne annunciato il nuovo film sui membri della Suicide Squad, nessuno si aspettava di vedere la metà dei personaggi che abbiamo visto sullo schermo nella pellicola di James Gunn, e certamente nessuno credeva che, nel giro di poco tempo, sarebbe stata annunciata la produzione di una serie tv spin-off per HBO Max non su Harley Quinn, Rick Flag, o uno qualsiasi dei personaggi generalmente più conosciuti... Ma su Peacemaker.

Sì, la notizia può aver colto di sorpresa i fan DC, ma sono bastati un paio di trailer di The Suicide Squad per capire che quello di John Cena sarebbe stato un gran personaggio, e la sua una performance da ricordare... E chi ha visto il film ne ha avuto presto la conferma.

Non stupisce, dunque, che ora Peacemaker sia uno dei progetti più attesi dal fandom, e questo primo trailer non fa che aumentare l'hype per il suo arrivo sugli schermi.

Scritta, diretta e prodotta da James Gunn, la serie tv di HBO Max con John Cena sarà composta da una prima stagione di 8 episodi e arriverà a gennaio 2022 su HBO Max.