Peacemaker contro Batman? James Gunn svela il suo desiderio per la stagione 2 della serie DC

Il nuovo DC Universe targato James Gunn e Peter Safran ha ormai preso ufficialmente forma. Dopo l'esordio della serie animata Creature Commandos, l'universo condiviso proseguirà con Superman a luglio 2025, per poi arrivare in streaming nell'agosto successivo con la seconda stagione di Peacemaker, serie di culto con protagonista John Cena. Ed è proprio su quest'ultima che il regista e co-CEO dei DC Studios ha rivelato alcuni dettagli interessanti durante un recente panel.

Peacemaker vs Batman? James Gunn lancia l'idea

Durante il CCXP Mexico 2025, a Gunn è stato chiesto contro quale eroe del DC Universe gli piacerebbe vedere combattere Peacemaker in un prossimo episodio. John Cena, presente all'evento, ha lasciato rispondere il regista, il quale non ha avuto dubbi: vorrebbe vedere il suo controverso vigilante affrontare Batman. Una dichiarazione che ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, anche se al momento non è ancora stato svelato chi interpreterà il Cavaliere Oscuro nel nuovo corso narrativo.

Peacemaker: una scena con John Cena

Il film The Brave and the Bold, dedicato proprio al personaggio di Batman, è attualmente in fase di sviluppo con Andy Muschietti alla regia. Tuttavia, le informazioni su casting e produzione restano avvolte nel mistero. L'idea di un duello tra Peacemaker e Batman però ha già cominciato a far sognare i fan.

Nel frattempo, la stagione 2 di Peacemaker ha già una data ufficiale. La serie debutterà su HBO Max il 21 agosto 2025, confermando la volontà dei DC Studios di portare avanti i personaggi lanciati nella precedente gestione, pur integrandoli in una nuova continuità narrativa. La nuova stagione sarà composta da otto episodi e continuerà a esplorare il percorso di Christopher Smith, un supereroe violento e spesso cinico, ma in continua ricerca di una forma personale di redenzione.

Peacemaker: John Cena in una scena della serie

James Gunn ha descritto il nuovo arco narrativo come un viaggio emotivo e ricco d'azione. Chris Smith si troverà nuovamente a confrontarsi con il proprio passato e con le conseguenze delle sue scelte, mentre continua a credere, forse erroneamente, che la pace giustifichi qualsiasi mezzo. Sarà una stagione in cui il personaggio cercherà di trovare un nuovo equilibrio, pur restando fedele alla sua missione.

Accanto a John Cena torneranno volti già noti del primo capitolo, tra cui Leota Adebayo, Adrian Chase alias Vigilante, Emilia Harcourt e John Economos. A questi si aggiungono nuovi personaggi come Rick Flag Sr., Sasha Bordeaux, Langston Fleury, Red St. Wild, Hawkgirl, Guy Gardner e Maxwell Lord.