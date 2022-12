Pazzi di Pizza: su Food Network: anticipazioni sulla sfida tra le pizzerie di Napoli di stasera 1 dicembre

Stasera 1 dicembre alle 22:00 inizia su Food Network canale 33 Pazzi di Pizza: ogni settimana due pizzerie di un quartiere di Napoli si sfideranno. Sal Da Vinci e Fabio Esposito sono i giudici del programma. Pazzi di Pizza è disponibile in streaming su discovery+.

C'è un solo luogo nel mondo che riesce ad unire bellezza, gusto e calore: Napoli. Un luogo dove si può scherzare su tutto, ma non sulla pizza. E proprio la pizza sarà la protagonista di una nuova sfida in onda su Food Network canale 33: Pazzi di Pizza in prima tv da giovedì 1 dicembre alle 22:00 e disponibile in streaming su discovery+.

A Napoli la pizza è un'istituzione: non si pensa ad altro, sembra di vederla ovunque, e ogni momento è buono per assaporarne una appena sfornata. Ma quali saranno le pizzerie migliori della città?

Ogni puntata di Pazzi di pizza vedrà un quartiere diverso di Napoli, due pizzerie in sfida, un solo vincitore e tanto, tanto da assaggiare... A giudicare le pizzerie saranno due napoletani doc: Sal Da Vinci, cantautore e voce di Napoli, che vede la pizza come il più grande spettacolo che la cucina possa mettere in scena; e Fabio Esposito, imprenditore della moda, per lui la pizza è la più grande fonte d'ispirazione. I due sfidanti dovranno darsi battaglia e superare diverse prove: chi riuscirà ad aggiudicarsi il punteggio più alto vincerà il titolo di miglior pizzeria del quartiere. La sfida sta per cominciare!

Pazzi di Pizza) è prodotto da Casta Diva per Warner Bros Discovery. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.