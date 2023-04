Pauline: Disney+ ordina la serie in cui una teenager tedesca rimane incinta del diavolo

Disney+ ha annunciato la sua nuova serie originale tedesca intitolata Pauline, un progetto molto originale ideato dagli autori di Come vendere droga online (in fretta), show realizzato per Netflix.

La sceneggiatura è stata firmata da Sebastian Colley, mentre nel team della produzione ci sono Philipp Käßbohrer e Matthias Murmann.

Pauline racconterà la storia di una diciottenne che rimane incinta per sbaglio dopo l'avventura di una notte. La teenager sarà alle prese con lo stress legato alla scuola, la crisi climatica e i problemi esistenti nella società e, quello di cui non ha bisogno ora, è iniziare a provare dei sentimenti per qualcuno, in particolare per Lukas. Il giovane con cui ha avuto un rapporto, e padre del figlio che ha in grembo, si rivelerà inoltre essere il diavolo stesso.

Alla regia delle puntate ci saranno Arabella Bartsch, Alma Buddecke e Facundo Scalerandi.

Käßbohrer e Murmann hanno dichiarato: "La serie è stata per molto tempo, e lo è ancora, un progetto a cui teniamo molto. Siamo elettrizzati che Disney+ ami questa storia di una giovane che diventa adulta quanto noi e del fatto che ora siamo in grado di iniziare le riprese con un cast e una troupe così fantastici".

Nel cast, nel ruolo di Pauline, ci sarà Sira-Anna Faal, mentre Ludger Bökelmann sarà Lukas. Tra gli interpreti anche Lukas von Horbatschewsky.